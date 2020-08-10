47 ألف إصابة جديدة بكورونا في أمريكا

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أنّ حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد داخل الولايات المتحدة الأمريكية، ارتفعت إلى 5 ملايين و44 ألفا و864 حالة، عقب تسجيل 46 ألفا و935 حالة إصابة جديدة خلال 24 ساعة الماضية.

وأضافت الجامعة، حسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية الإثنين، أنّ حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 162 ألفا و938 حالة، عقب تسجيل 515 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة الماضية.

يذكر أنّ فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.