انفجاران يهزان العاصمة الأفغانية وسقوط ضحايا

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب اثنان آخران جراء ثاني انفجار يهز عاصمة أفغانستان كابول، بعد أقل من 24 ساعة من وقوع انفجار مماثل في العاصمة أسفر عن مقتل وإصابة ما لا يقل عن 7 أشخاص.

وأكد المتحدث باسم قيادة شرطة العاصمة كابول فردوس فارامورز، اليوم، وقوع انفجار في المنطقة التاسعة من كابول في وقت سابق اليوم، مضيفا أنّ الانفجار وقع في منطقة مكرويان بالمدينة في نحو الساعة 8:00 صباحا بالتوقيت المحلي لأفغانستان، مستهدفا سيارة من طراز تويوتا لاندكروزر، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية.

وأضاف فارامورز، أنّ الانفجار أسفر أيضا عن إصابة شخصين على الأقل، غير أنّه لم يوضح ما إذا كان الضحايا من المدنيين أم من أفراد الحكومة، مشيرا إلى أنّه لم يعلن أي فرد أو جماعة بما في ذلك طالبان مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن.

ويأتي ذلك فيما أسفر انفجار مماثل عن مقتل شخصين وإصابة ما لا يقل عن 5 آخرين في منطقة كومباني بازار بالعاصمة كابول أمس الأحد.