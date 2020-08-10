بدء التسجيل الإلكتروني للالتحاق بالمدن الجامعية بسوهاج 15 أغسطس

أعلن الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم، رئيس جامعة سوهاج، موعد التسجيل الإلكتروني وقواعد قبول الطلاب بالمدن الجامعية للعام الجامعي الجديد 2020/2021، والمقرر أن ينطلق 17 أكتوبر المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المدن الجامعية الذي عقد بحضور الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والمحاسب أشرف القاضي، القائم بعمل أمين عام الجامعة، وسامية زايد مدير عام المدن الجامعية، والدكتور محمد حلمي مدير الإدارة الطبية.

وقال عزيز إن أعمال التسجيل الإلكتروني للالتحاق بالمدن الجامعية للطلاب القدامى، تبدأ في الفترة من 15 أغسطس وحتى الأول من سبتمبر المقبل، لافتا إلى أنه سيجري فرز المتقدمين وإعلان المقبولين، لتبدأ بعد ذلك عملية استكمال ملف التقديم من خلال ملئ الاستمارات التي سيجري نشرها على موقع التقديم.

ونوه بأنه لم يتم قبول ملف أي طالب إلا إذا جرى التأكد من وجود اسمه في المتقدمين بالتسجيل الإلكتروني، مشيراً إلى أن التسجيل للطلاب الجدد سيبدأ عقب إعلان المقبولين بمختلف الكليات من مكتب التنسيق.

وقال الدكتور صفا محمود السيد، إنه طبقاً للإجراءات الإحترازية التي أقرتها وزارة التعليم العالي لمواجهة فيروس كورونا المستجد، سيتم تطبيق نظام التعليم "الهجين" الذي يجمع بين التعليم المباشر والتعليم عن بعد "الإلكتروني"، حيث سيجري تخفيض أيام المحاضرات لتكون 3 أيام لطلاب الكليات العلمية، ويومان لطلاب الكليات النظرية، على أن يتم مواصلة الدراسة باقي الأيام عن طريق التعليم عن بعد.

وأوضحت زايد، أن الاجتماع ناقش القواعد المنظمة لعملية تسكين الطلاب بالمدن الجامعية، حيث سيجري قبول طلاب الكليات النظرية من خارج المحافظة فقط، أما الكليات العملية فسيتم قبول الطلاب وفقاً للبعد المكاني ثم الأعلى تقديراً، مع مراعاة وجود طالبين فقط بكل غرفة تطبيقاََ لقواعد التباعد الاجتماعي.

وأضاف أنه سيتم التعاقد مع إحدى شركات التغذية المتخصصة، لضمان تقديم الوجبات الغذائية مغلفة بطريقة آمنة، أما عن تكلفة الإقامة سيجري تحديدها في وقت لاحق.