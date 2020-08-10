عاجل.. بدء جلسات التحقيق في انفجار مرفأ بيروت

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، بعقد جلسات للتحقيق في انفجار مرفأ بيروت، والقاضي يستمع الآن لإفادة مدير عام جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا، وفقا لما نقلته قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

ومن المقرر أن يستمع القضاء اليوم، لإفادة عدد من قادة الأجهزة الأمنية اللبنانية في التحقيقات بانفجار بيروت.

ويصر عدد من الوزراء على تقديم استقالاتهم من الحكومة اللبنانية ومحاولات من أطراف سياسية، لثنيهم عن القرار وسط دعوات للتظاهر تشهدها بيروت اليوم، وجرى تدعيم مداخل مجلس النواب اللبناني بمزيد من الحواجز لمنع اقتراب المتظاهرين.

وأثارت كارثة انفجار مرفأ بيروت، مظاهرات غاضبة، حيث نصب متظاهرون مشانق وسط بيروت، وعقدوا جلسات شنق وهمية لصور من ورق مقوى لكبار المسؤولين اللبنانيين.

وسرعان ما تحولت الاحتجاجات لأعمال عنف عندما ألقى المتظاهرون الحجارة على قوات الأمن، التي ردت بوابل من قنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص المطاطي.

وانتشرت قوات الجيش اللبناني في محيط مبنى وزارة الخارجية بعد إخراج المتظاهرين منها، بعد اقتحام المتظاهرين الغاضبين المبنى القابع في منطقة الأشرفية وسط العاصمة المنكوبة، رافعين شعارا كتب عليه "بيروت منزوعة السلاح"، ومعلنين أنّ الوزارة أضحت مقر "الثورة اللبنانية".