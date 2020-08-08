شروط الإسكان لحجز 3400 مقبرة للمسلمين والمسيحيين

تطرح وزارة الإسكان، كراسة شروط لحجز 2649 أرض مقبرة للمسلمين، و752 أرض مقبرة مسيحيين، فى مدينة القاهرة الجديدة، بنظام الانتفاع.

وقال أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إنه سيتم إتاحة حجز قطع أراضي المقابر لقاطني مدن القاهرة الجديدة، والعبور، والشروق، بنظام حق الانتفاع، على أن يتم التقدم للحجز خلال الفترة من اليوم 9 أغسطس وحتى 24 سبتمبر بمقر جهاز المدينة في مواعيد العمل الرسمية، بمقدم حجز 10 آلاف جنيه.

نوضح أهم شروط طرح تلك المقابر، وفقا لبيان وزارة الإسكان:

- يتم تخصيص قطع الأراضي مقابل حق الانتفاع فقط والأرض ملك لجهاز المدينة، ويلتزم المخصص قطعة الأرض لهم بالبناء طبقاً للنموذج المعتمد "اللحد"، والالتزام بالواجهات الخارجية وارتفاع السور وعدم استعمال أو استغلال المقبرة إلا في الغرض المخصصة من أجله وبعد استخراج التصاريح اللازمة وطبقا للقانون، ولا يجوز له أو لخلفه استغلالها في أي غرض مخالف، وفى حال المخالفة يعتبر حق الانتفاع لاغياً.

- يشترط في المتقدم لحجز المقبرة، أن يكون شخصاً طبيعيا، (مواطن مصري الجنسية) وليس شخصاً اعتبارياً (شركة - مؤسسة).

- وألا يقل سن المتقدم عن 21 عاماً في تاريخ بدء الحجز، وألا يكون قد سبق تخصيص مقبرة (مبنى – أرض (له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج - الزوجة - الأولاد القصر) بإحدى المدن الجديدة.

- ولا يحق للأسرة الواحدة (الزوج - الزوجة - الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من قطعة أرض مقبرة.

- وأن يكون المتقدم للحجز من قاطني إحدى مدن (القاهرة الجديدة - العبور - الشروق) على أن يقوم بتقديم ما يثبت ذلك "إخطار تخصيص أو محضر استلام أو عقد ملكية وحدة أو قطعة أرض" بشرط عدم وجود مستحقات مالية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طرف طالب الحجز تحت أي مسمى.

- ويلتزم المتقدم للحجز بتقديم شهادة حديثة من جهاز المدينة المختص بالموقف المالي والعقاري على قطعة الأرض أو الوحدة المخصصة له بالمدينة.

- ويقر الحاجز أنه في حال تقديمه لأي بيان على غير الحقيقة بأنه يكون في هذه الحالة مرتكباً للجريمة المعاقب عليها بقانون العقوبات المادة 215.

- وكذا يعاقب كل من ساعد في الإدلاء ببيانات على خلاف الحقيقة بالمادتين 40 و41 من قانون العقوبات.

- ويتم تخصيص المقبرة بالقرعة العلنية اليدوية بعد قيام الجهاز بفحص الطلبات واستبعاد الطلبات التي لا تنطبق عليها الشروط وإعلان النتيجة بلوحة إعلانات الجهاز وكذا موقع الجهاز الإلكتروني وموقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويتم رد مقدم الحجز للمتقدمين الذين لم تنطبق الشروط أو لم ترسُ عليهم القرعة.