أول عائلة مصرية بألمانيا تصوت في "الشيوخ": هنفضل أسود زي ما السيسي طلب

منذ إعلان موعد انتخابات مجلس الشيوخ الأول بعد التعديلات الدستورية الأخيرة التي جرى الموافقة عليها، العام الماضي، اصطف فيها كأول الناخبين، وسارع إلى حث أفراد الجالية المصرية في ألمانيا إلى ضرورة المشاركة في الواجب الوطني الجديد، وسخر وقته لنشر كل التفاصيل الجديدة لها، خصوصًا التصويت البريدي.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، عقب فتح مكتب البريد في العاصمة الألمانية برلين، حرص علاء ثابت رئيس بيت العائلة المصرية في ألمانيا وزوجته، على أن يكونا أول عائلة ترسل مظاريف الاقتراع إلى مقر البعثة الدبلوماسية المصرية في برلين.

ووفقا لما قاله ثابت لـ"الوطن"، إنه حرص على التصويت، اليوم، رغم كونه يوم عمل في ألمانيا التفرغ لذلك الواجب الوطني والاستحقاق الدستوري المهم، لسعادته بمشاركة المصريين في الخارج بالانتخابات والاستفتاءات منذ عام 2012، وقدرتهم على صناعة المستقبل المصري مع المواطنين في الداخل وعدم الانسلاخ عنهم، قائلا: "منقدرش نتخلى عن بلدنا في أي وقت، وهنفضل أسود في الخارج زي ما الرئيس السيسي طلب من الكل".

لم يقتصر الأمر على ذلك، حيث نظم أيضا مواعيد إرسال المصريين في برلين لأصواتهم عبر البريد، اليوم، لمراعاة القواعد الاحترازية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ومنع التكدس في وقتٍ واحد، حيث إنه على مدار الأيام الماضية، نشر كل ما يخص قواعد التسجيل والتصوييت للمواطنين بالخارج، وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.

ورغم غياب التصويت بمقر السفارة المصرية في لندن، أحيا ثابت وزوجته أجواء الاحتفال برفع علم مصر وترديد "تحيا مصر بأبنائها في الخارج والداخل تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر".

وقال ثابت إنه تواصل مع أعضاء اتحاد الجاليات المصرية فى الخارج بالعديد من المدن الأوروبية؛ لحث المصريين الذهاب إلى مكاتب البريد للتصويت لمجلس الشيوخ، كونه يتمنى من المصريين بالخارج تحمل المسؤلية والمشاركة في ذلك العرس الانتخابي.

وأضاف أن الاستحقاق الانتخابي لمجلس الشيوخ يعد فرصة لتعزيز الممارسة الديمقراطية لأبناء الشعب المصري في الخارج، حيث إن العالم يمر بحالة غير مسبوقة وهي انتشار ڤيروس كورونا، مشيدا بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات للاقتراع عبر البريد.

ويرى رئيس بيت العائلة المصرية في ألمانيا أن التصويت البريدي سيكون له أكبر الأثر في زيادة نسبة مشاركة المصريين بالخارج في الاستحقاق الانتخابي لمجلس الشيوخ.