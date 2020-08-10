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قوات التأمين تتسلم المقار الانتخابية في كفر الشيخ

كتب:

سمر عبد الرحمن
11:22 ص | الإثنين 10 أغسطس 2020
انتخابات مجلس الشيوخ

انتخابات مجلس الشيوخ

تسلمت قوات التأمين اليوم الإثنين، المقار الانتخابية بمحافظة كفر الشيخ، لتأمينها استعدادا لانطلاق المارثون الانتخابي لمجلس الشيوخ غدا الثلاثاء.

وتضم كفر الشيخ لجنة عامة واحدة، و585 لجنة فرعية بقرى ومدن المحافظة.

واستقبل رؤساء الوحدات المحلية بكافة المدن، قوات التأمين، بعد تجهيز أماكن الإقامة والإعاشة لهم، وجرى تسكينهم في مدارس تم تحديدها من قبل الوحدات المحلية وتجهيزها بما يلزم.

كما جرى توزيع القوات على اللجان، بالإضافة إلى توفير الساتر الرملي والشكائر الفارغة بداخل كل مقر انتخابي بالمركز.

من جانبه اطمأن محافظ الأقليم، على غرف المبيت للخدمات القائمة على تأمين المقرات وإعدادها بالفراش المناسب، فضلاً عن توفير الدعم اللازم للقوات سواء في أماكن المبيت أو داخل اللجان.

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