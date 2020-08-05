أمين شباب "الحركة الوطنية": عودة "الشيوخ" صدق نوايا من الدولة في دعم الديمقراطية

أكد محمد عزمى، أمين شباب حزب الحركة الوطنية، مرشح الحزب فى القائمة الوطنية لانتخابات مجلس الشيوخ، أن إجراءات الدولة لإتمام انتخابات الشيوخ تعبير عن صدق نواياها فى دعم الديمقراطية، مشيراً إلى أنهم ينشرون برامجهم الانتخابية على السوشيال ميديا، وأن القائمة الوطنية تحالف وطنى عابر للأيديولوجيا للتوافق على دعم الدولة. وقال، فى حوار لـ«الوطن»، إن البرلمان تقلد زمام المهام التشريعية فى ظروف صعبة، وغياب مجلس الشيوخ تسبب فى أزمة تشريعية.. وإلى نص الحوار:

ما دوافع ترشحك كشاب؟

- كل شاب مصرى لديه طموح مشروع، وكل سياسى طموحه أن يمثل الناس الذين يصعب سماع أصواتهم، وترشحى لمجلس الشيوخ كان حلماً، لكنه لم يكن صعب المنال رغم طول وصعوبة المشوار وكثرة الأحداث التى مرت بالوطن لأنها جعلتنا ندرك ضرورة المشاركة الفاعلة من خلال الترشح للمجالس النيابية إذا كنا نسعى بالفعل للمشاركة فى ثورة تغيير وتنمية حقيقية وتوصيل صوت جيل الوسط والحفاظ على مكتسبات ثورة 30 يونيو.

هل ترى أن الشباب لديه الخبرة التى تؤهله للتمثيل فى المجالس النيابية؟

- مصر بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو واجهت تحديات ضخمة على كافة المستويات أكسبت هذا الجيل على مدار 10 سنوات الكثير من الخبرة الناتجة عن التجريب العملى والاحتكاك المباشر وكان لا بد لهذا الجيل أن يأخذ الفرصة للمشاركة فى حلم بناء مصر العصرية.

كيف تتحرك دعائياً للترويج لهذه الأجندة؟

- الدعاية الأساسية تنطلق من السوشيال ميديا ولقاءات البث المباشر عبر التطبيقات المختلفة بخلاف الدعاية التقليدية مثل إعلانات الميادين، وبشكل عام دعاية المرشح يجب أن تكون موزعة على مر سنين عمله السياسى ولا تكون مواكبة لفكرة الترشح فقط.

ماذا عن دور حزب الحركة الوطنية فى هذه الانتخابات؟

- الحزب شكّل غرف عمليات لدعم جميع مرشحيه فى الانتخابات سواء فى القائمة الوطنية أو على الدوائر الفردية فى مختلف المحافظات من خلال إبراز برامجهم الانتخابية على مواقع التواصل الاجتماعى والوجود معهم فى الدوائر لحل أى مشكلات قد تواجههم، وحث المواطنين على الإدلاء بأصواتهم فى عملية الاقتراع بمختلف اللجان فى كافة المراكز والمدن والقرى على مستوى الجمهورية.

هل هناك إمكانية لتحويل تحالف القائمة الوطنية الانتخابى إلى سياسى؟

- التحالف انتخابى بالأساس وبنهاية الانتخابات سيعود كل حزب داخل مجلس الشيوخ لأيديولوجيته والتعبير عن أفكاره وآرائه.

ما تأثير تحالف الأحزاب الانتخابى على الحياة السياسية؟

- هو تحالف وطنى عابر للأيديولوجيا تتوافق فيه جميع القوى السياسية على المصلحة الوطنية رغم اختلافاتهم الفكرية.

وماذا عن مجلس الشيوخ؟

- القائمة الانتخابية تتضمن مرشحين لهم تاريخ وباع طويل فى العمل المجتمعى والسياسى، وستفرز مجلساً متنوعاً من ناحية الأفكار والآراء التى ينتج عنها الاختلاف الإيجابى وتثرى الرأى والحوار بما فيه صالح الوطن.

البرلمان تقلد زمام المهام التشريعية فى ظروف صعبة.. وغياب مجلس الشيوخ تسبب فى أزمة

هل تجربة الغرفة الواحدة أثبتت أننا بحاجة لغرفتين للتشريع؟

- البرلمان الحالى كان بين شقى الرحى لأنه تقلد زمام المهام التشريعية فى ظروف تاريخية محملة بالأعباء والآمال، أجاد فى الكثير من القضايا الهامة للوطن والمواطن، ولكن غياب الغرفة الثانية المتمثلة فى مجلس الشيوخ حالياً كان هو محور الأزمة التى نتحدث عنها فى عملية صناعه التشريع.

ما أهمية الغرفة التشريعية الثانية؟

- مجلس الشيوخ يوسع نطاق التمثيل المجتمعى والشعبى والحزبى داخل المنظومة التشريعية ويُعد ضمانة حقيقية لتطوير التشريعات والقوانين التى يثريها بالرأى والدراسة وإنجازها فى وقت أقل بما يساهم فى سرعة تنفيذ السياسات العامة للدولة من برامج اجتماعية واقتصادية وثقافية وسياسية.

كيف ترى إجراءات الدولة لإتمام انتخابات مجلس الشيوخ؟

- إجراءات الدولة لإتمام الاستحقاق الانتخابى مجلس الشيوخ جاءت معبرة عن صدق نواياها فى دعم العملية الديمقراطية واستكمال المؤسسات التشريعية التى طال انتظارها لدفع عجلة التنمية وإرساء دعائم جودة الحياة للمواطن الذى عليه واجب دستورى وطنى عليه تأديته والنزول للمشاركة فى التصويت فى العملية الانتخابية واختيار من يمثله فى المنظومة التشريعية المقبلة بكل حرية ونزاهة وشفافية.

أجندتى التشريعية

أضع على رأس أولوياتى تحقيق طموحات أبناء جيلى ومتطلبات المصريين فى الخارج وأرغب فى توفير حلول لمشاكلهم والتحديات التى تواجههم عبر تشريعات تضمن لهم الاستقرار والاطمئنان على مستقبل أبنائهم، علاوة على العديد من الملفات الثقافية والعدالة الاجتماعية.