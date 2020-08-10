الطوارئ الروسية: رجال الإنقاذ قاموا بانتشال 8 جثث من موقع حادث بيروت

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم، أن عدد القتلى الذين تم انتشال جثثهم من قبل فريق الإنقاذ الروسي التابع لها من تحت أنقاض الانفجار الذي ضرب ميناء بيروت ارتفع إلى 8 قتلى.

وقالت الوزارة الروسية، في بيان، إن "المنقذين قاموا بتفتيش 3.1 ألف متر مريع من الأرض في منطقة الحادث، بما في ذلك 6.8 ألف متر مربع باستخدام الطائرات المسيرة"، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأضافت الطوارئ الروسية، أن فريق الإنقاذ الروسي تمكن من العثور على 8 من القتلى وانتشال جثثهم.

وكان فريق مركز الإنقاذ الروسي، وصل إلى بيروت في 5 أغسطس الجاري، وقام أفراده فورا بالتفتيش تحت الأنقاض على 3 نوبات، فيما أقام المتخصصون الروس مستشفى متنقلا، وقدموا المساعدة لجميع المصابين المحتاجين، وعالج الأطباء الروس في اليومين الأولين من العمل، أكثر من 90 شخصا، من بينهم 12 طفلا.