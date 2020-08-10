تطبيق"كلّم مصر" دليل المصريين بالخارج للتصويت في الشيوخ

تطبيق "كلم مصر" الإلكترونى على الهواتف المحمولة بنظامي Andriod أو IOS، يساعد الجاليات المصرية بالخارج على التواصل مع وزارة الهجرة المصرية في إطار حرص الوزارة على التواصل الدائم مع أبناء الجالية المصرية، يتيح لهم خدمات عدة، وأكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة، أن التطبيق يساعد الجاليات المصرية بالخارج عند بدء التصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ.

تطبيق "كلم مصر" على الهواتف المحمولة تم إطلاقه من قبل وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج في فبراير 2020 بهدف تسهيل التواصل مع المصريين المقيمين بالخارج.

يساعد الناخبين على تحديد عناوين المقار الانتخابية وخطوات التصويت

التطبيق مجاني ويعمل على الهواتف المحمولة بنظامي Android أو IOS، ويساعد الجاليات بالخارج عند بدء التصويت فى الانتخابات، من حيث وضع عناوين المقار الانتخابية والسفارات والقنصليات المصرية حول العالم، وخاصة أن التصويت في هذا الاستحقاق الدستوري سيُجرى للمرة الأولى عبر البريد السريع.

إلى جانب تحديد عناوين المقار الانتخابية، يتضمن التطبيق كافة المعلومات عن الإجراءات المطلوب اتباعها خلال العملية الانتخابية، ويحتوي على خريطة تفاعلية لأماكن ومقرات السفارات المصرية في أي دولة متاحة باللغتين العربية والإنجليزية.

إلى جانب المساعدة في العملية الانتخابية في أي انتخابات أو استحقاق دستوري، يتيح تطبيق "كلّم مصر" أرقام تليفونات الجهات المختلفة التي يمكن للمواطن المصري في الخارج التواصل معها في حالة حدوث أي مشكلة.

التطبيق متاح باللغتين العربية والإنجليزية ويتيح الدخول على بوابة الشكاوى الحكومية

إلى جانب ذلك يوفر التطبيق المجلة الإلكترونية التي تصدرها وزارة الهجرة شهريًا والتي تتضمن ما أنجزته الوزارة من أعمال خلال الشهر.

ويقدم التطبيق إجابة عن كافة الاستفسارات أو الشكاوى المقدمة من قبل المصريين المغتربين من خلال الدخول على بوابة الشكاوى الحكومية.

كما يقدم مجموعة من المعلومات التوعوية التي يحتاجها المواطن المصري في حالة سفره لبلد آخر مثل الأدوية المحظورة عند الدخول لبلد ما وكيفية تجديد جواز السفر بعد انتهائه من الخارج.

إضافة إلى تقديم دليل الإسكان للمصريين بالخارج وخدمات قطاع الأحوال المدنية، ودليل وزارة الدفاع للتجنيد، ودليل الجامعات والتعليم العالي، وإمكانية الدخول على خريطة الاستثمار الصناعي، والدخول على مركز الأزهر للفتوى، خدمات مختلفة يقدمها التطبيق الإلكتروني للمصريين بالخارج لربطهم بوطنهم بشكل دائم.