الوفد: وضعنا خطة لمتابعة سير انتخابات الشيوخ وتسهيلها على الناخبين

قال المهندس حازم الجندي، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، إنّ الحزب وضع خطة لمتابعة سير عملية انتخابات مجلس الشيوخ، وسيكون هناك تكثيف للجهود في الشارع لتقديم التسهيلات للمواطنين أثناء مشاركتهم في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم.

وأضاف الجندي، لـ"الوطن"، أنّ الحزب سيعمل على تسهيل حركة المواطنين وتنظيم انتقالهم إلى المقار الانتخابية، في إطار الالتزام بالتعليمات الوقائية التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتابع أنّ الحزب سيعمل أيضا على إمداد الناخبين بالأدوات والمستلزمات الطبية سواء كمامات أو أي مواد تعقيم، حتى يكون كل ناخب ملتزم بالتعليمات وللسماح له بالإدلاء بصوته، لاسيما بعد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بمنع دخول أي ناخب للجنة الانتخابية دون ارتداء الكمامات.

وأكد أنّ الحزب سيعمل خلال أيام التصويت على تجميع أكبر عدد من الناخبين للحشد بهم في الانتخابات، وحثهم على ضرورة المشاركة في الانتخابات وتلبية نداء الوطن.