غلق 14 مركزا للدروس الخصوصية بفاقوس

قاد اللواء ضياء الدين أبو العزم، رئيس مركز ومدينة فاقوس، حملة على مراكز الدروس الخصوصية بالمدينة بمشاركة قسم الإشغالات ومسؤولي قسم الرخص بالمجلس وبحضور أمنى من قسم شرطة فاقوس بشارعي ترعة المنيا (الدروس) وشلتوت.

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع 14 مركزا للدروس الخصوصية والتنبيه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وتستمر الأجهزة التنفيذية والأمنية بشن حملاتها التفتيشية لضبط مراكز الدروس المخالفة لمنع التجمعات تطبيقا للإجراءات الاحترازية لمجابهه فيروس كورونا وتطبيق القانون على غير الملتزمين.