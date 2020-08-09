إخلاء سبيل المتهم بقتل زوجته في الشرقية

قررت نيابة مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، إخلاء سبيل شاب اتهمته أسرة زوجته بقتلها بعد العثور عليها "مشنوقة" داخل غرفتها بمنزله، وذلك لعدم وجود شبهة جنائية.

وقال مصدر أمني، إنه تبين عدم وجود شبهة جنائية وراء وفاة الزوجة، مشيرًا إلى إقدامها على الانتحار شنقًا بعدما تبين من التقارير الطبية عدم تعرضها لأي اعتداء أو ضرب أو تعذيب، بينما عثر على آثار الشنق حول عنقها فقط.

وكان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا يفيد استقبال مركز شرطة كفر صقر بلاغًا بالعثورعلى جثة سيدة تبلغ من العمر نحو 21 عامًا، مشنوقة داخل منزل زوجها بدائرة المركز.

انتقلت قوة من الشرطة لإجراء الفحوصات والتحقيقات اللازمة، وأفادت والدة زوجها بأن المتوفاة متزوجة من ابنها "ف إ"، 26 عامًا، عامل، ولديهما طفل، مشيرة إلى أن المتوفاة طلبت منها أن تعتني بالطفل ويجلس معها حتى تعود وتأخذه.

وأضافت أنه بعد مرور الوقت دون عودتها، توجهت إلى الشقة التي تقيم فيها المتوفاة، وفوجئت بها مشنوقة بـ"إيشارب" ومعلقة بمروحة السقف داخل غرفتها، ما يرجح إقدامها على الانتحار.

وفي السياق نفسه اتهمت أسرة المتوفاة خلال تحقيقات النيابة، الزوج بقتلها، مشيرين إلى أنه كان دائم الاعتداء عليها بالضرب ويعاملها وأهله بشكل سيئ.

وتحرر محضر بالواقعة، وألقت الشرطة القبض على الزوج وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.