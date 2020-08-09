الانتهاء من تجهيز لجان الشرقية استعدادا لانتخابات الشيوخ

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية: إنه تم الانتهاء من الترتيبات اللازمة لإتمام العملية الإنتخابية بنطاق المحافظة، لافتًا إلى جاهزية جميع المقار المخصصة لإستقبال الناخبين في انتخابات مجلس الشيوخ المقرر إجراؤها الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

وأوضح محافظ الشرقية، أن رؤساء المدن والوحدات القروية تفقدوا مقار الانتخابات بقرى ومدن ومراكز المحافظة، لمتابعة تجهيزها وتطهيرها وتعقيمها، ومراجعة وصيانة دورات المياه العمومية، والمرافق العامة من أعمدة الإنارة وصنابير مياة شرب والصرف صحي وتوافر وصلاحية كافة وسائل ومعدات الحماية المدنية.

وكلف المحافظ رؤساء المراكز بضرورة توفير مقاعد ومظلات وأماكن انتظار داخل فناء المدرسة لراحة كبار السن، مع تواجد كرسي متحرك داخل كل لجنة مراعاة لظروف كبار السن والمرضى من ذوي الاحتياجات الخاصة، ورفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بقطاعات الصحة، والإسعاف، والحماية المدنية.

ووجه محافظ الشرقية، رؤساء المراكز بضرورة الإلتزام التام بكافة الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتشديد على إرتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي ضمن خطة الدولة الشاملة للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، وتجهيز أماكن المبيت وتوفير مولدات كهربائية وساتر رملي بكل مقر انتخابى.

وأكد المحافظ، على أهمية المشاركة الإيجابية في الإنتخابات كواجب وطني على كل مصري، مهيباً بجموع المواطنين بضرورة الخروج إلى صناديق الإقتراع للتعبير عن صوتهم والمشاركة في العرس الديمقراطي والمشاركة السياسية للنهوض بوطننا الغالي.