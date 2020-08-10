ضبط تاجر مواشي متهم بقتل صديقه في الشرقية

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على تاجر مواشي متهم بقتل صديقه إثر إصابته بطلق ناري بطريق الخطأ بمركز بلبيس.

كان اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية، تلقى إخطار يفيد تلقي مركز شرطة بلبيس بلاغا بالعثور على جثة "ط م م"، تاجر مواشي، داخل مزرعته بقرية شبرا النخلة التابعة لمركز بلبيس.

جرى تشكيل فريق بحث، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة "م م ا" تاجر مواشي، صديق المجني عليه، حيث تبين قيامه بالعبث ببندقية خرطوش وأثناء ذلك خرجت منها طلقة أصابت المجني عليه ما أدى لوفاته.

جرى ضبط المتهم وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام.