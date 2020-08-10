النائب مصطفى الجندي: المشاركة في انتخابات الشيوخ واجب وطني

ناشد النائب مصطفى الجندي، عضو مجلس النواب، رئيس تجمع برلمانات شمال إفريقيا، والمستشار السياسي لرئيس البرلمان الأفريقي، جموع المصريين بضرورة المشاركة والتصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ التي تجرى غدًا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء داخل مصر.

وقال الجندي، فى بيان له أصدره اليوم: إن المشاركة في الانتخابات لها أهمية كبرى باعتبارها الركيزة الأساسية في عملية بناء وتعزيز الديمقراطية والنهوض بالأوطان، وهي واجب وطنى واستحقاق دستوري، مؤكدًا أن المصريين صناع ثورتى 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013، قادرون على تشكيل مجلس الشيوخ من أفضل العناصر من بين المرشحين.

مشيرًا إلى أن الشعب المصري العظيم دائمًا يضرب المثل والقدوة فى الممارسة الديمقراطية الصحيحة؛ فالواقع والتاريخ أكد للعالم أن المصريين يقبلون دائمًا التحدي ولايعرفون إلا الانتصار، ولذلك فهم ألقوا بدعوات المقاطعة التى أطلقتها جماعة الإخوان الإرهابية وفضائيات الدم والإرهاب التى تبث سمومها ضد مصر من قطر وتركيا داخل صناديق القمامة.