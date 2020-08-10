19 شركة بترول أجنبية عاملة بمصر تدعم الصحة بـ5.4 مليون لمواجهة كورونا

أطلقت وزارة البترول والثروة المعدنية، مبادرة بالتنسيق مع شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر للمساهمة بـ5.4 مليون جنيه لتمويل شراء مستلزمات ومعدات طبية ووقائية شملت الملابس والأقنعة والنظارات وغيرها من المستلزمات الطبية الوقائية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان وبالتعاون مع مؤسسة "مصر الخير" التي تولت شراء المستلزمات المطلوبة بعد موافقة وزارة الصحة والسكان ضماناً لتوفير المستلزمات طبقاً للمواصفات المطلوبة.

جاء ذلك تحت رعاية المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، واستمراراً لمبادرة قطاع البترول للمساهمة في دعم وزارة الصحة والسكان بمواجهة تبعات أزمة فيروس كورونا، وتقديم أوجه الدعم واتخاذ الإجراءات الاحترازية تجنباً للعدوى.

وسلمت الشركات المشاركة في المبادرة، اليوم الإثنين، الدفعة الأولى من المستلزمات الطبية والوقائية بمقر وزارة الصحة بحضور اللواء وائل الساعي مساعد وزيرة الصحة للشؤون المالية والإدارية، والكيميائي جمال فتحي مساعد رئيس هيئة البترول للسلامة والصحة المهنية.

وشارك في المبادرة 18 شركة وهي: "شل، وأكسون موبيل، وتوتال، وشلمبرجير، وبكتل، وفينترسال ديا، وكويت إنرجي، وأبيكس، وإيناب سيبترول، وآنرجين، ودانا جاس، وترانس جلوب إنرجي، ونبتون، وبتروناس، وشيرون بتروليم، وإي بي آر، وأديس، وميثانكس".

وتوزعت قيمة المساهمة المقدمة بـ1.8 مليون جنيه لشراء الدفعة الأولى من المستلزمات الطبية، و954 ألف جنيه جانب من مساهمة شركة "بكتل" تمّ تخصيصه لمنظمة اليونيسف تحت مظلة حملة قطاع البترول لتمويل شراء المستلزمات الطبية، إلى جانب 387 ألف جنيه لتوفير كروت بنزين مقدمة من شركة "توتال" لتموين سيارات الإسعاف بالوقود في محطات الشركة، و2.4 مليون جنيه تمّ تخصيصها لشراء الدفعة الثانية من المستلزمات الطبية.

يُشار إلى مساهمة شركتي "إيني" و"بريتش بتروليم" فى وقت سابق بـ9 ملايين جنيه لتوفير مستلزمات طبية لوزارة الصحة والسكان، فضلاً عن مساهمات شركات قطاع البترول المصرية لمواجهة فيروس كورونا.

وتأتي هذه المساهمات في إطار المسؤولية الاجتماعية لشركات البترول والتنسيق وتضافر الجهود بين وزارتي البترول والصحة لتقديم الدعم والمساندة في مواجهة الأزمات.