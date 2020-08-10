فيديو.. سفير مصر بعُمان يكشف سير العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ

قال السفير محمد غنيم، سفير مصر في سلطنة عمان إن العملية الانتخابية الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ تسير بطريقة سهلة ومنتظمة، خصوصا أنها مقتصرة على التصويت بالبريد السريع وممنوع حضور المواطنين لمقر السفارة على الإطلاق، وعلى مدار يوم أمس كانت هناك مجموعة من الإخطارات من المواطنين بشأن التفاصيل الخاصة بالعملية الانتخابية وتمت الإجابة عنها.

وأضاف غنيم خلال مداخلة هاتفية على شاشة "إكسترا نيوز" أن العديد من المواطنين توجهوا لمكاتب البريد للإدلاء بأصواتهم وإرسال المظاريف المحتوية على أصواتهم وعقب الانتهاء من العملية التصويتية سيتم البدء في تجهيز النتائج، شارحا أن أغلب الاستفسارات كانت حول عناوين مكاتب البريد والأوراق المطلوبة مع مظروف التصويت.

وشرح غنيم أنه تم الاتفاق مع هيئة البريد عن طريق الخارجية على استلام أوراق التصويت عقب انتهائه، مشيرا إلى أن سلطنة عمان بها نحو 65 ألف مواطن مصري منتشرين بجميع أنحاء السلطنة، خصوصا أن السلطنة مترامية الأطراف فهي ثاني أكبر دولة بمجلس التعاون الخليجي بعد السعودية وبها مدن وأماكن كثيرة جدا وميزة التصويت بالبريد وفرت عليهم مشقة الحضور إلى مسقط من مسافات قد تصل لـ1000 كيلو في بعض الأماكن.

وأوضح غنيم أن سفارة مسقط هي التمثيل الدبلوماسي الوحيد الموجود في سلطنة عمان وتابع لها قسم قنصلي، مؤكدا أن إحدى أهم مميزات الجالية المصرية بسلطنة عمان أن أغلبها من المدرسين وعدد كبير من الأطباء ورجال الأعمال وهناك منظومة اجتماعية كبيرة بين الجالية المصرية بسلطنة عمان ويتم التواصل معهم باستمرار، بالإضافة إلى متطوعي السفارة التي تكون على تواصل مباشر مع السفارة والسفير بشكل لحظي دون انتظار لآليات الإبلاغ والرد مما يسهل عملية التنسيق والتضامن بين المجهودات الرسمية والأهلية والمجتمعية.

وأشار غنيم إلى زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لسلطنة عمان والاستقبال الأسطوري الذي تم له من الجالية المصرية، حيث كان هناك إقبال من المصريين على السفارة لرغبتهم في توجيه رسائلهم وطلباتهم والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعديد من رجال الأعمال المصريين هناك، ومنذ ذلك الحين والمواطن المصري يتعامل بعمان على أنها بيته ومقصده.