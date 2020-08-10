"الوطنية للانتخابات" توضح خطوات التصويت الصحيحة في انتخابات الشيوخ

تجرى غدًا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء ثاني جولات انتخابات مجلس الشيوخ، ليدلي المواطنين بأصواتهم في الداخل بعد تصويت المصريين في الخارج، لتحديد أول مجلس للشيوخ في البلاد بعد الموافقة عليه ضمن التعديلات الدستورية التي أجريت العام الماضي.

وقبل بداية التصويت تقدم "الوطن" كل ما يخص عملية الاقتراع للمواطنين بمصر، وهي كالتالي:

- الاستعلام عن اللجنة الانتخابية

ووضعت الهيئة الوطنية للانتخابات 3 طرق حتى يتمكن الناخبين من الاستعلام عن لجانهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية، ورقم الناخب في الكشوف الانتخابية.

الاستعلام بالرقم القومي

يمكن الدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات من هنـــــــــــــــــــا، وإدخال الرقم القومي المكون من 14 رقم، لتظهر اللجنة الفرعية، ورقم الناخب في الكشف.

رسالة قصيرة

يمكن معرفة مكان اللجنة، من خلال إرسال رسالة قصية تحتوى على الرقم القومي، على الرقم 5151، وستصلك رسالة بتفاصيل اللجنة.

رقم ساخن

أو يمكن الاتصال بالخط الساخن 141، واتباع التعليمات التي تتضمن إدخال الرقم القومي، لإبلاغك صوتيًا بمكان اللجنة.

- الضوابط داخل اللجنة

وضعت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، عدة ضوابط لعملية الاقتراع، على رأسها أن تكون اللجان الانتخابية اقرب للناخبين من محل إقامتهم تيسيرا عليهم، بالإضافة إلى قواعد لدخول اللجان الانتخابية وللتعاملِ مع المشرفين عليها وأمنائها، منها تعقيم كافة المقرات الانتخابية قبل البدء فى التصويت، والتقيد بمسافات آمنة أمام مراكز الاقتراع.

كما تم تكليف موظف مختص من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات يتولى تنظيم ومراقبة تلك المسافات الآمنة وتنظيمها باستمرار، بجانب ارتداء الكمامات الواقية على كافة أطراف العملية الانتخابية، وتقليل عدد الناخبين بكل لجنة فرعية .

وتكليف موظف آخر مختص من قبل الهيئة بكل لجنة فرعية للتعرف على شخصية الناخب بسبب ارتدائه الكمامة، وكذلك فى لجان السيدات تكليف موظفة من قبل الهيئة للقيام بهذا العمل.

- التصويت

فور وصول الناخب للجنة، يتولى رئيس اللجنة التأكد من شخصية كل ناخب ويسلمه بطاقة تصويت على ظهرها ختم أو توقيعه، بعد الإطلاع على رقمه باللجنة الفرعية، ثم ينتقل لإدلاء رأيه سريا ويختار مرشحيه الفرديين والقائمة، وعقب ذلك يطويهم ويضعه في الصندوق الخاص بالنظام الفردى والأخر لنظام القائمة.

بعد انتهاء التصويت، يوقع الناخب بالتوقيع باسمه في كشوف الناخبين سواء كتابة أو بصمة، كما يوقع أمين اللجنة في الخانة المخصصة له بكشوف الناخبين، ويغمس الناخب أصبعه في الحبر الفوسفوري.

وتجنبا لإبطال الصوت، على الناخب مراعاة عدم استخدام القلم الرصاص، وأن تكون علامة الاختيار واضحة وداخل خانة الاقتراع، والألتزام بالعدد المحدد للمرشحين بالتصويت في الدائرة الانتخابية، عدم كتابة أي علامات أو إشارة على ورقة التصويت.