تعقيم "الزهراء الجامعي" استعدادا لعودته للعمل بصورة طبيعية

بدأ مستشفى الزهراء الجامعي التابعة لجامعة الأزهر، أعمال رش وتطهير وتعقيم جميع الأقسام بالمستشفى تمهيدا لعودة العمل بها بصورة طبيعية بعد انتهاء عملها بالعزل من فيروس كورونا، وذلك في إطار حرص كلية طب بنات الأزهر بالقاهرة والدكتور هشام فرهود عميد الكلية، على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة أزمة فيروس كورونا.

ووجه الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، تحية تقديرٍ وإعزازٍ لجميع الطواقم الطبية بالقطاع الطبي بالجامعة من أساتذة كليات الطب بالقاهرة ودمياط وأسيوط، ومدرسين، وهيئة معاونة، وأطباء، وهيئة تمريض؛ لصمودهم ووقوفهم بجانب باقي المؤسسات في المنظومة الطبية للدولة خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا.

وقال رئيس الجامعة، خلال افتتاح تجديدات قسم الرعاية المركزة بمستشفى الزهراء الجامعي بسعة نحو 20 سريرا، الأسبوع قبل الماضي، إضافة لتفقده أعمال التطوير لبعض مدرجات الجامعة، إضافة لتفقده لمعامل المحاكاة لطالبات قطاع الطب، أن جهود أبناء القطاع الطبي بجامعة الأزهر أشاد بها القاصي والداني في مختلف محافظات الجمهورية.