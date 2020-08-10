"اقتصادية النواب" تشكر "مصيلحي" على جهوده لمواجهة كورونا 

وجه النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، التحية للدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتحارة الداخلية، وذلك على خلفية الجهود التي بذلت خلال فترة جائحة فيروس كورونا، لتوفير السلع التموينية لجميع المواطنين.

وقال "سمير" خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المنعقدة الآن بقاعة الدستور لمناقشة اتفاقية الشراكة الثلاثي الأطراف لتنفيذ برنامج المساعدة الفنية من أجل تطوير تجارة الجملة بأسواق المواد الغذائية بين مصر وشركة سيماريس والوكالة الفرنسية للتنمية والموقع في 30 مارس 2020 إن الدكتور علي مصيلحي ليس بعيدا عن هذه اللجنة، والجميع يعلم حجم الجهود التي أنجزها في ظل جائحة فيروس كورونا لتوفير السلع، رغم العادات الخاطئة لبعض المواطنين والذين قاموا بتخزين السلع خلال هذة الفترة الصعبة.

ويشار إلى أن قاعة الدستور بمجلس الشيوخ، تشهد هذه الأيام عقد آخر اجتماعات لجان مجلس النواب في دور الانعقاد الحالي، حيث ستؤول الأصول التي كانت مملوكة لمجلس الشورى الملغي والتي آلت لمجلس النواب، بما فيها مبناه الرئيسي بالقاهرة وتجهيزاته، مرة أخرى إلى مجلس الشيوخ.