روسيا: نسعى للوصول إلى اتفاق مع تركيا لوقف إطلاق النار في ليبيا

قال نائب مدير إدارة الإعلام والصحافة في وزارة الخارجية الروسية، أليكسي زايتسيف، إن عامل الوقت مطلوب للتوصل لحل مع تركيا بشأن إيقاف النار في ليبيا، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وذكرت صحيفة "تي 24" التركية، أن زايتسيف، أشار في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، إل أن موسكو تحاول التوصل إلى اتفاق مع أنقرة لوقف إطلاق النار في ليبيا.

وشدد زايتسيف، على أنه من أجل التوصل إلى اتفاقات حول الاستقرار في ليبيا من وجهات نظر مختلفة، يجب أولًا تحديد أراء الأطراف المعنية في النزاع، وبالتالي، سيستغرق الأمر وقتًا أطول قليلاً للتوصل إلى الاتفاقات النهائية.

وكان عدد من النواب الأمريكيين عكفوا على تقديم مشروع قانون يدعو إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى فرض عقوبات على تركيا وروسيا لدورهما في إذكاء الصراع في ليبيا.

جدير بالذكر، أن العلاقات التركية الروسية توترت في الفترة الأخيرة، بشكل جليًّا على الأرض في إدلب وليبيا، فوسائل الإعلام الروسية بدأت للترويج بأن المعركة في إدلب على الأبواب، وقد يكون ذلك صحيحًا، وقد يكون مجرد تهديدات للحصول على تنازلات في ملف إدلب أو الملفات الإقليمية الأخرى، خصوصًا ليبيا.