حرم آمن بمحيط لجان انتخابات الشيوخ في الأقصر

أقام رجال وحدة مرور مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الاثنين، عددًا من الحواجز المرورية بمحيط لجان انتخابات مجلس الشيوخ المختلفة بالمدينة، وذلك قبل ساعات من انطلاق عملية التصويت المقرر لها غدًا الثلاثاء وبعد غدٍ الأربعاء.

وتم توزيع ووضع الحواجز المرورية بمحيط كافة اللجان الانتخابية، والتي يبلغ عددها فى مركز إسنا والقرى والنجوع التابعة له 62 مقرًا انتخابيًا.

وفرض رجال الأمن بمحافظة الأقصر حرمًا آمنًا بمحيط اللجان من خلال وضع صدادات مرورية لمسافة لا تقل عن 15 مترًا، لتأمين عمليات دخول وخروج المواطنين من وإلى اللجان الانتخابية، ورفع كافة السيارات المتروكة القريبة من اللجان لفرض أكبر قدر من التأمينات، لتسهيل عمليات الاقتراع ومنع التزاحم، تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، إضافة إلى تركيب تندات بمختلف أنحاء المحافظة.

وفى نفس السياق ترأس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا اجتماعا، بحضور نواب المركز ورؤساء القرى والسكرتير العام، تم خلاله مناقشة تجهيز المقار الانتخابية وتعقيم جميع اللجان والتي يبلغ عددها 62 مقرا انتخابيا واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وأكد رئيس مدينة إسنا، خلال الاجتماع، رفع درجة الاستعداد وتشكيل غرفة عمليات بالمركز وربطها بغرف عمليات المجالس القروية، لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار الساعة والتعامل الفورى مع أى حالات طارئة وسرعة حلها على الفور، لضمان انتظام العملية الانتخابية وإتمامها على أكمل وجه.