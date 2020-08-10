3 مليون جنيه لرفع كفاءة 25 دورة مياه عمومية بشوارع المنصورة

قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية: إن المحافظة اعتمدت خطة طموحة تتضمن تطوير ورفع كفاءة 25 دورة مياه عمومية بتكلفة تقديرية تبلغ 3 مليون جنيه بنطاق الوحدات المحلية لحى شرق، وحى غرب المنصورة.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية أجراها محافظ الدقهلية، اليوم، تفقد خلالها الأعمال الجارية لتنفيذ التطوير الشامل ورفع كفاءة دورات المياه العمومية للمواطنين بالحدائق والميادين والشوارع بنطاق مدينه المنصورة.

وأوضح المحافظ، أن المشروع يشمل تطوير ورفع كفاءة 12 دورة مياه عمومية بحدائق شارع الجيش، ودورتين بموقف الأتوبيس الجديد، وباقي العدد موزع على دورة مياه واحدة في كل من: حديقة الطفل، وأمام دار المناسبات، وأمام جزيرة الورد، وحديقة الهابي لاند، وبالساحة الشعبية، وبشارع بور سعيد، وبسوق كفر البدماص، وبحدائق المجزر، وحديقة صباح الخير يا مصر، وحديقة عروس النيل، وميدان الشيخ حسانين.

وأكد محافظ الدقهلية، أن التطوير يشمل أعمال السباكة، وتركيب بلاط وسيراميك جديد، وإضاءة داخلية وخارجية ولوحات إرشادية مضيئة وأعمال ألوميتال ونجارة.

ووجه خلال الجولة، رؤساء الأحياء والقائمين على العمل بضرورة تنفيذ التطوير بشكل حضاري يليق بمواطني الدقهلية، وتكثيف العمل للانتهاء منه وفقًا للبرامج الزمنية المحددة.