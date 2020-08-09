الدقهلية تتسلم الدفعة الرابعة من كشافات الليد لإضاءة شوارع 3 مدن

تسلمت محافظة الدقهلية، الدفعة الرابعة من كشافات الليد 100 وات، و150 وات، لإضاءة الشوارع والميادين بنطاق مراكز ومدن المحافظة بهدف تحسين مستوى الإضاءة.

وتفقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، الكشافات المُوردة حديثًا من الهيئة العربية للتصنيع، وذلك استكمالًا لمراحل التوريد التي بدأت في مارس الماضي.

وبحسب بيان المحافظة؛ فإن الدفعة الجديدة مخصصة لمراكز ومدن: المنزلة، والجمالية، ومحلة دمنه.

وقال محافظ الدقهلية: إن الهيئة العربية للتصنيع سبق وأن وردت 170 ألف و 643 كشاف ليد 150 و100 وات تم توزيعهم على جميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة.

وكلف المحافظ، المهندسة شيماء صديق، مدير عام المرافق، بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء لعمل حصر شامل لأعمدة الإنارة بنطاق كل مركز ومدينة وحى لتوفير كشافات إنارة ليد لجميع الأعمدة بنطاق المحافظة في إطار جهود المحافظة لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات وضمنها خدمات الإنارة حفاظا على المظهر الحضاري للدقهلية.