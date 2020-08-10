"الغربية" تجهز 804 مقرات لانتخابات مجلس الشيوخ

أعلنت محافظة الغربية، الانتهاء من استعدادات انتخابات مجلس الشيوخ، حيث يبلغ عدد الناخبين في المحافظة 3 ملايين و327 ألفاً و350 مواطناً، وتم تجهيز 804 مقرات انتخابية على مستوى مراكز ومدن المحافظة المختلفة.

وأكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أنه على مدار الأيام الماضية تفقد عدداً من المقرات واللجان الانتخابية في كافة مدن ومراكز وقرى المحافظة، للوقوف على مدى جاهزيتها وإزالة أي معوقات قبل بدء العملية الانتخابية، ووجه بتوفير كافة المستلزمات ومراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بجميع المقرات، مشيرا إلى أنه أيضا تفقد أماكن المبيت الخاصة بأفراد قوات التأمين الوافدين لتأمين العملية الانتخابية، للتأكد من توفير كافة سبل الإعاشة لهم بما يضمن سير العملية الانتخابية بانتظام وظهورها بالشكل الحضاري الذي يليق بمحافظة الغربية.

وأوضح أنه وجه رؤساء المدن والأحياء بتوفير كافة وسائل الراحة للناخبين مع وجود كراسي متحركة بكل لجنة لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، على أن تكون اللجان بالدور الأرضي لتسهيل عملية دخول وخروج المواطنين وخاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.