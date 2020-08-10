محافظ السويس يطالب بالمشاركة الإيجابية لإنجاح انتخابات الشيوخ

شدد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، علي جميع القيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء والهيئات والمصالح الحكومية والشركات وجامعة السويس بأهمية المشاركة الايجابية في الاستحقاق الدستوري لانتخابات مجلس الشيوخ.

وناشد المحافظ الجميع المشاركة الفعالة في الانتخابات من أجل مصر، مؤكدًا أن الدولة والجهاز التنفيذي على مسافة واحدة من كل المرشحين المتقدمين لانتخابات مجلس الشيوخ بالسويس، مطالبًا الجميع بالالتزام للحفاظ علي شكل الدولة وانجاح العملية الانتخابية في السويس.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده محافظ السويس بقاعة ديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور عبد الله رمضان، نائب المحافظ، واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة، وخالد سعداوي، السكرتير العام المساعد.

وأكد صقر أن شعب السويس واعٍ ومثقف، ويدرك أهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات، مطالبًا الجميع بالالتزام بالتوجيهات لصالح نجاح العملية الانتخابية والخروج بشكل يليق بقيمة وقدر محافظة السويس الباسلة، مشددًا على جميع رؤساء الأحياء والقيادات التنفيذية والمصالح الحكومية تقديم كافة التسهيلات، وتوفير كل الإمكانيات للجان الانتخابية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية.

حضر الاجتماع كل من: اللواء أشرف عبد المنعم، نائب رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، والدكتور عبد العاطي لاشين، نائبًا عن رئيس جامعة السويس، والمهندس محمد عبد الله، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للبترول، والمهندسة نور الصباح أحمد، رئيس الإدارة المركزية للطرق والكباري بالسويس وجنوب سيناء، ورؤساء الأحياء وممثلي الشركات والمناطق الصناعية والمجلس القومي للمرأة ورجال الدين الإسلامي والمسيحي ومديري المديريات المعنية.