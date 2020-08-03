عاجل.. ارتفاع إجمالي إصابات كورونا في إسرائيل إلى 73231

سجلت وزارة صحة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 713 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الساعات الـ24 الماضية، عقب إجراء 9494 اختبارا للكشف عن الإصابة بالفيروس؛ ليصل إجمالي للإصابات73231 حالة.

وأوضحت الوزارة الإسرائيلية، أن 344 مريضا في حالة خطيرة، وبلغ عدد الحالات النشطة24977 فيما بلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 541 وفاة بعد تسجيل ثلاث وفيات، وفقا لما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني.

وذكر مركز المعلومات والمعرفة الوطني لمكافحة الوباء في إسرائيل، في بيان، أن عدد الاختبارات التي تم إجراؤها قليل للغاية مقارنة بتلك التي أجريت خلال الأسابيع الماضية، مما أدى إلى تسجيل عدد قليل من الإصابات المؤكدة.

وأشار المركز الإسرائيلي، إلى أن رقم الإصابات الجديد لا يعكس الصورة الحقيقة لمعدل الإصابات في إسرائيل.