حالات تُفرض بها غرامات على المسافرين بعد ارتفاع أسعار تذاكر القطارات

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، زيادة أسعار تذاكر القطارات Top Vip، فبعد أن كان سعرها يصل إلى 300 جنيه، أصبح سعر التذكرة 375 جنيها، وناشدت هيئة السكة الحديد المواطنين الالتزام بالبيانات المدونة على التذكرة، تجنبا للتعرض الغرامة والتي تقدر بـ100 جنيه.

وتجنبا لدفع الغرامة، تستعرض "الوطن" الحالات التي تستوجب دفع الغرامة تجنبا لها بعد ارتفاع الأسعار، وفق الموقع الرسمي لوزارة النقل، كما يلي:

الحالات التي يتم فرض الغرامة بها على المسافرين

- استقلال المسافر أي من عربات السكة الحديد دون تذكرة، ما يعرضه لدفع غرامة مالية.

- عدم تقديم التذاكر لموظف السكة الحديد عند الطلب، وتسليمها للموظف المختص في نهاية الرحلة.

- شراء تذاكر السفر من الأشخاص غير المعنيين ببيع التذاكر من موظفي الوزارة.

- الجلوس في مقعد محجوز لشخص آخر.

- عدم دخول محطات السكة الحديد والأتوبيسات من الأماكن المخصصة وكذلك الخروج.

- التواجد في محطات ومنشآت السكة الحديد الممنوع بها تواجد الجمهور إلا بتصريح من الموظف المختص.

- عدم الالتزام بالدرجة المذكورة في التذكرة الخاصة بالمسافر، كما يمكن تغيير الدرجة بغيرها أعلى منها لكن بعد دفع المبلغ المستحق.

- إدخال السيارات والعربات ودواب الحمل أو المواشي أو تركها داخل دائرة المحطات إلا بإذن الموظف المختص، مع مراعاة الشروط المفروضة للوقوف.