شروط الالتحاق بأكاديمية الهندسة والتكنولوجيا.. تقدم منحا مجانية

تمنح الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة لوزارة الإنتاج الحربي تحت إشراف وزارة التعليم العالي والمتخصصة في مجال التعليم الهندسي الدارسين فيها، درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية (تخصص هندسة الإلكترونيات والاتصالات) والهندسة الميكانيكية (تخصص هندسة الميكاترونكس) والهندسة الكيميائية (تخصص هندسة كيميائية).

وتقبل الأكاديمية الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة شعبي علمي رياضيات أو الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية علمي، أو الشهادات المعادلة العربية والأجنبية من خلال مكتب التنسيق: www.tansik.egypt.gov.eg/application.

وتمنح الأكاديمية عشرة منح مجانية لأعلى 10 طلاب حاصلين على أكثر من 96% ويتم ترشيحهم من مكتب التنسيق.

مزايا الالتحاق بالأكاديمية

- التدريب العملي متاح للطلبة بشركات ومصانع الإنتاج الحربي دعم مادي للطلاب المتفوقين والمتميزين.

- تعيين أوائل الخريجين معيدين بالأكاديمية.

- إتاحة فرصة عمل للخرجين بشركات ومصانع الإنتاج الحربي وتعطى الأولية للأعلى في المعدل التراكمي(CGPA).

- توفر الأكاديمية نظم إلكتروني (نظام إدارة معلومات شؤون الطلاب - نظام إدارة التعليم الإلكتروني - التدريب الإلكتروني).

ويتم تحديد الحد الأدنى للقبول بالأكاديمية عن طريق مكتب التنسيق حسب ارتفاع أو انخفاض مجموع درجات كل عام، وفي جميع الأحوال لا يقل الحد الأدنى للقبول بالأكاديمية عن 83%.

بالنسبة للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة علمي رياضيات يتم ترتيب الرغبات على الموقع الإلكتروني الخاص بالتنسيق واختيار الأكاديمية كرغبة أولى ورقم طابعها التنسيقي (169)، وبعد ظهور نتيجة التنسيق يتم طباعة بطاقة الترشيح.

المصروفات الدراسية

المصروفات الدراسية تحددها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وليس للأكاديمية أو للإنتاج الحربي دخل في ذلك وبلغت المصروفات الدراسية للعام الماضي 2019/2020 نحو (31752) جنيهًا مصريًا لا غير وبزيادة 5% عن العام السابق حسب ما تحدده وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

القسط الأول ويتم تسديده في بداية الفصل الدراسي الأول (الخريف) وتبلغ قيمته 60% من إجمالي المصروفات الدراسية، والقسط الثاني ويتم تسديده في بداية الفصل الدراسي الثاني (الربيع)، وتبلغ قيمته 40% من إجمالي المصروفات الدراسية.