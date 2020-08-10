لطلاب الثانوية العامة.. شروط وأوراق الالتحاق بكلية الذكاء الاصطناعي

وافق المجلس الأعلى للجامعات على إنشاء كلية الذكاء الاصطناعي الأولى في الشرق الأوسط بجامعة كفر الشيخ، والتي بدأت الدراسة بها خلال شهر سبتمبر الماضي.

وتستقبل الكلية طلاب الثانوية العامة، خلال العام الدراسي الجديد 2020-2021، وتستعرض "الوطن" شروط ومستندات الالتحاق بكلية الذكاء الصناعي الاصطناعي.

أقسام كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ

تضم الكلية 4 أقسام أساسية، كالآتي..

برمجة الآلة واسترجاع المعلومات.

الروبوتات والآلات الذكية.

تكنولوجيا أنظمة الشبكات المدمجة.

علوم البيانات.

فضلاً عن أن الكلية ستتضمن أقسام كلية الحاسبات والمعلومات، بالإضافة إلى قسم روبوتك الموجود بكلية الهندسة.

نظام الدراسة بالكلية 4 سنوات، ويحصل الطالب بعدها على بكالوريوس في علوم الذكاء الاصطناعي.

المستندات المطلوبة للالتحاق بالكلية

شهادة الثانوية العامة + عدد 2 صورة منها.

شهادة الميلاد كمبيوتر + عدد 2 صورة منها.

صور شخصية 4*6.

صور بطاقة شخصية.

للطلاب الذكور نموذج 2 جند + نموذج 6 جند.

مبلغ 700 جنيه تدفع إلكترونيًا للبنك الأهلي.

شروط القبول بالكلية

تقبل الكلية شهادة الثانوية العامة شعبي علمي رياضة.

يشترط الحصول على الحد الأدنى للقبول بالكلية الذي يحدده مكتب التنسيق كل عام.

قواعد القبول للمستجدين

بالنسبة لبرنامج هندسة البرمجيات وبرنامج تكنولوجيا الشبكات، يشترط أن يكون الطالب حاصلًا عن الثانوية العامة علمي رياضة أو ما يعادلها من الشهادات المعادلة الأجنبية والعربية.

بالنسبة لبرنامج الحوسبة المعلوماتية: أن يكون الطالب حاصلًا على الثانوية العامة علمي علوم.

يكون الطالب حاصلا على الحد الأدنى للقبول بكليات الحاسبات والمعلومات بالجامعات الحكومية.

لا تقبل الكلية تحويلات الطلاب السابق حصولهم على درجة البكالوريوس من أي كلية أخرى إلى البرنامج.

الرسوم الدراسية

تبلغ رسوم الدراسة 770 جنيهًا للساعة المعتمدة الواحدة للطلاب الجدد الملتحقين بالدراسة والتي بدأت في سبتمبر 2019، إضافة إلى الرسوم الإدارية التي تبلغ 1800 جنيه للعام الجامعي.

تسدد الرسوم في بداية كل فصل دراسي ولا تشتمل الرسوم على المراجع الدراسية، هذا بالإضافة لأي رسوم أخرى تقررها إدارة الجامعة.

تزيد رسوم الساعة المعتمدة في الفصل الدراسي الصيفي بنسبة 25% عن الفصول الدراسية الرئيسية.

شروط التحويل لغير المستجدين

أن يكون الطالب حاصلا على الثانوية العامة علمي رياضة أو ما يعادلها.

أو علمي علوم لبرنامج الحوسبة المعلوماتية.

الحد الأدنى للقبول بكليات الحاسبات والمعلومات بالجامعات الحكومية خلال العام الدراسي الذي كان مستجدًا به.

إذا كان جامعيًا ويرغب في التحويل يجب أن يقضى فترة لا تزيد عن عام دراسي بكليته.

أن يكون ناجحا بكليته ومنقول لفرقة أعلى بكليته.