تفاصيل منح دراسية لطلبة الثانوية العامة بالجامعات الرائدة في أمريكا

تقدم مؤسسة أنسي ساويرس برنامج للمنح الدراسية ممول بالكامل لطلاب المدارس الثانوية المصريين لدراسة البكالوريوس بالجامعات الرائدة المعتمدة في الولايات المتحدة الأمريكية التالية:

- جامعة شيكاغو.

- جامعة بنسلفانيا.

- جامعة هارفرد.

- جامعة ستانفورد.

معايير الأهلية للحصول على المنحة

- أن يكون المتقدم مواطنا مصري الجنسية، مقيم في مصر (لن تعطى الأفضلية لحاملي الجنسية المزدوجة).

- الحصول على شهادة الثانوية بمعدل تراكمي 3.5 / 90% في شهادة الثانوية العامة (الثانوية) أو ما يعادلها.

- يجب أن يكون لدى الطلاب مشاركة في الأنشطة المجتمعية اللامنهجية (يجب أن يكون مقدمو الطلبات قادرين على تقديم دليل على المشاركة في تلك الأنشطة عند اللزوم).

- يجب على المتقدمين تقديم درجاتهم الحالية في اختباري SAT I & SAT II بحيث يكون الاختبار تم في غضون عامين.

- يجب على المتقدمين تقديم درجات اختبار اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية (TOEFL iBT ®) بدرجة 100 أو أعلى بحيث يكون تم إجراؤها في غضون عامين.

- الالتزام بالعودة إلى مصر لمدة عامين عند الانتهاء من درجة البكالوريوس.

- أن يكون الطالب على استعداد لبدء دراسته في الولايات المتحدة خلال العام الدراسي 2021.

- أن يخطط لمتابعة درجة البكالوريوس الخاصة به في جامعة ستانفورد أو جامعة هارفارد أو جامعة شيكاغو أو جامعة بنسلفانيا في الولايات المتحدة في مجال مجالات الدراسة التالية: الهندسة والاقتصاد والعلوم السياسية والمالية والإدارة.

المستندات المطلوبة للتقديم

- نسخة من درجات الاختبار (SAT I / أو SAT II) وTOEFL iBT ®، التي تم الحصول عليها في غضون عامين.

- نسخة من أحدث كشف الدرجات.

- صورة من شهادة التخرج أو شهادة الثانوية العامة إن وجدت.

- رسالتين توصية.

خطوات التقديم

- قم بالدخول على الرابط: apply.amideast.org/Orascom_UG/default.aspx، بعد ذلك قم بإنشاء حسابك الخاص، ثم قم بتسجيل الدخول، واملأ نموذج الطلب وجميع الأقسام وتحميل جميع المستندات المطلوبة في نموذج الطلب، ثم قم بالتقديم.

وللاستفسارات عبر البريد الإلكتروني بخصوص المنحة عبر الرابط التالي: OSSP@amideast.org.