نيسان تقرر تأجيل إغلاق مصانع برشلونة حتى نهاية 2021

بعد تفشى فيروس كورونا وضعف المبيعات بشكل عام عالميا أدى ذلك إلى خسائر ضخمة فى الشركات مثل نيسان التى سجلت خسائر صافية بقيمة 6.2 مليار دولار فاضطرت إلى خفض التكاليف قدر الإمكان، لذلك قررت فى وقت سابق إغلاق مصانعها فى برشلونة.

وبعد هذا القرار ثاروا العمال فى المصانع الثلاثة فى برشلونة أمام المصانع وأضربوا عن العمل فى أوائل مايو، وبسبب أعمال الشغب التى أحدثوها العمال فى برشلونة أمام مصانع نيسان لم يكن أمام نيسان إلا أن تجتمع مع نقابات اتحاد العمال.

استمرت المفاوضات بين نيسان و نقابات العمال إلى 30 ساعة، واتفقوا على تأجيل إغلاق المصانع لمدة عام واحد حتى ديسمبر 2021 حسبما ذكرت رويترز، ومن المتوقع أن تستأنف المصانع الإنتاج تدريجيا اعتبارا من 24 أغسطس.