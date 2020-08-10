توزيع مهام العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ علي القضاة في الدقهلية

وزعت اللجنة المشرفة علي انتخابات مجلس الشيوخ بمحكمة المنصورة الابتدائية اليوم، على القضاة المشرفين علي اللجان مهام عملية الانتخابات والتي تتضمن: كشوف الناخبين، وبطاقات الانتخابات، والأحبار الفسفورية، والأختام والأقفال البلاستكية، وغيرها من المستلزمات الانتخابية.

وخصصت الهيئة العليا للانتخابات، قاض لكل لجنة وعددهم 1031 فرعية بداخل 783 مركزًا انتخابيًا يتبعون 24 لجنة عامة.

وتشكلت لجنة الإشراف علي الانتخابات برئاسة المستشار إبراهيم حراز، رئيس محكمة المنصورة الابتدائية، وعضوية كل من: المستشار أحمد السعيد، والمستشار مختار جبر، عادل عبد العال، والمستشار محمود إسماعيل.

وتستقبل اللجان الانتخابية غدًا الثلاثاء وبعد غدٍ الأربعاء، 4 مليون و 338 ألف، و 465 ناخب، في لجان الدقهلية، وسط إجراءات احترازية وتسهيل إجراءات حركة الناخبين من وإلي اللجان.

يذكر أن الدائرة الثالثة فردي بمحافظة الدقهلية، مخصص لها 6 مقاعد فردية بمجلس الشيوخ/ يتنافس عليها 43 مرشحًا، وتتبع المحافظة الدائرة الأولي بانتخابات القائمة والتي تقدم لها قائمة واحدة فقط، وتحتاج 5% من الأصوات لإعلان فوزها بالانتخابات.