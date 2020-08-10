أحمد فلوكس: أسجل أغنية جديدة بصوتي قبل التحضير لـ"سفينة نوح"

يصل الفنان أحمد فلوكس، إلى القاهرة، اليوم الاثنين، قادماً من دبي، بعد رحلة عمل استغرقت شهراً هناك.

وقال "فلوكس"، لـ"الوطن"، إنه سيبدأ تسجيل أغنية جديدة بصوته، عقب وصوله مباشرة، وهي من كلمات الدكتور وائل العبيدي، وألحان إيهاب سمير، وتوزيع أمير سمير، مضيفاً أنها أغنية إيقاعية يتمنى أن تنال إعجاب الجمهور عند طرحها.

وأوضح "فلوكس"، أنه بصدد بدء مرحلة التحضير لمسلسله الجديد "سفنية نوح"، المقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل، وهو من تأليف محمد الشواف، وإخراج حسام الجوهري، وانضم له مؤخرا، الفنان الأردني منذر رياحنة.