أحمد فلوكس يستعد لتصوير مسلسل "سفينة نوح" وعرضه في 2021

يستعد الفنان أحمد فلوكس لتصوير مسلسله الجديد "سفينة نوح" مع المخرج حسام الجوهري، خلال الأيام المقبلة .

ويتعاون "فلوكس" مع الفنان منذر ريحانة مجدداً بعد نجاحهما خلال حلقات حكاية "رحمة" ضمن أحداث مسلسل "نصيبي وقسمتك" الذي عرض مؤخراً، ومن المقرر عرض "سفينة نوح" بداية العام الجديد 2021 .

"سفينة نوح" من بطولة أحمد فلوكس، ومنذريحانة، ومن تأليف محمد الشواف، وإخراج حسام الجوهري، وكان أخر أعمال "فلوكس" فيلم "الممر"، وهي من بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد.