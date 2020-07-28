أحمد فلوكس يوضح حقيقة الحكم بحبس شقيقته بتهمة سرقة حسابه بـ"فيسبوك"

أصدر الفنان أحمد فلوكس، بيانًا صحفياً، بشأن ما جرى تداوله عبر عدد من المواقع الإخبارية، وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن تداول أنباء تفيد بحبس شقيقته 6 أشهر، بعد زعم تلك الأنباء سرقتها للحساب الشخصي الخاص به على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

ونفت عائلة فلوكس ما أشيع بشأن القضية، مؤكدة أن ما حدث ناتج عن سوء فهم، وتقديرات خاطئة أدت إلى هذا الأمر، حيث بدأ الأمر في شهر فبراير بإدارة حسابات الفنان أحمد فلوكس، من قبل أحد العاملين بشركة الدعاية والإعلان التي تديرها شقيقته، وفوجئوا في يوم من الأيام بوجود صفحة تحمل اسم الفنان، فطلب من المسئول عن صفحته الرسمية العمل على إغلاقها، من خلال تقديم البلاغات لإدارة موقع "فيس بوك"، ومن ناحية أخرى، تقدم أحمد ببلاغ لدى مباحث الإنترنت، يشتكي فيه انتحال أحد الأشخاص شخصيته عبر الإنترنت، ليفاجأ بعدها بتحويل نشاط الصفحة إلى بيع الملابس.

وتابعت الأسرة، أنه بتتبع مباحث الإنترنت الأمر، اكتشفوا أن من تقدم بالبلاغات من مكان يطابق عنوان شركته، وبالتالي أصبحت شقيقة الفنان - من وجهة نظرهم - المسئولة عن انتهاك الحساب الشخصي لأحمد فلوكس، ولم يعلموا بالأمر إلا قبل أيام حين فوجئوا بصدور حكم بحبسها 6 أشسهر مع إيقاف التنفيذ.

وعارضت الأسرة على الحكم، لمحاولة استيضاح الأمر، ومن جانبه، تنازل أحمد فلوكس عن المحضر، مؤكدًا أن ما حدث كله نتيجة سوء فهم ليس أكثر، فالقضية من شهر فبراير ولم يتابع مجراها حتى وصل إليه خبر الحبس المتداول.