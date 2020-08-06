بعد 11 عاما من الغناء بالباطنية.. أحمد فلوكس يغني من جديد

يستعد أحمد فلوكس لبطولة مسلسل "سفينة نوح" مع منذر رياحنة والمقرر عرضه في رمضان 2021، وانتهى فلوكس من تصوير البوستر الدعائي للمسلسل في دبي.

وكشف فلوكس خلال لقائه مع الإعلامي أحمد قاسم ببرنامج "ET بالعربي" أنه يستعد للغناء خلال الفترة المقبلة من خلال أغنية جديدة تحمل اللون الشعبي، مشيرا إلى أنه سيطرحها نهاية العام المقبل، ومن الممكن أن يغنيها إذا تفاعل الجمهور معها بشكل إيجابي.

ويعد مسلسل " سفينة نوح" هو باكورة إنتاج شركة "هالك ستوديوز" التي يمتلكها أحمد فلوكس، كما أن فلوكس يشارك في بطولة المسلسل الذي من المنتظر أن يُعرض على الشاشات خارج السباق الرمضاني والذي يكتب السيناريو له الكاتب الصحفي محمد الشواف.

وانضم مؤخرا الفنان الأردني منذر رياحنة لفريق عمل مسلسل "سفينة نوح" الذي يتم التحضير له حالياً، حيث التقى رياحنة مؤخراً مع الفنان أحمد فلوكس للتعاقد على بطولة العمل الذي سوف يتم البدء في تصويره فور الانتهاء من اختيار باقي أبطاله.