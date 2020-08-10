صور.. تكثيف أعمال تطهير وتعقيم لجان انتخابات الشيوخ بالدقهلية

كثفت محافظة الدقهلية اليوم الإثنين، من أعمال تعقيم لجان انتخابات مجلس الشيوخ والمكلف بها مديرية الطب البيطري والوحدات المحلية، وذلك لتجهيز اللجان لاستقبال الناخبين خلال يومي 11 و12 أغسطس.

وانتشرت فرق التطهير والتعقيم، ووضعت بوابات التعقيم في مدخل اللجان، وعمل استراحات للمواطنين الراغبين في التصويت للانتظار في حال وجود كثافة من المواطنين، وكذلك تعقيم اللجان من الداخل.

وتستقبل اللجان خلال يومي 11 و12 أغسطس 4 ملايين و338 ألفا و465 ناخبا، في لجان الدقهلية، وسط إجراءات احترازية وتسهيل إجراءات حركة الناخبين من وإلى اللجان.

يذكر أن محافظة الدقهلية "الدائرة الثالثة فردي" مخصص لها 6 مقاعد فردية بمجلس الشيوخ يتنافس عليها 43 مرشحا، وتتبع المحافظة الدائرة الأولى بانتخابات القائمة والتي تقدم لها قائمة واحدة فقط، وتحتاج 5% من الأصوات لإعلان فوزها بالانتخابات.