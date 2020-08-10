المنوفية تنهي استعداداتها لاستقبال انتخابات مجلس الشيوخ

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، عن انتهاء المحافظة من كافة الاستعدادات لاستقبال انتخابات مجلس الشيوخ والمقرر عقدها غدا الثلاثاء، من أغسطس الجاري من خلال التأكد من جاهزية جميع المقار الانتخابية بنطاق المحافظة لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم، وكذا أماكن المبيت الخاصة بأفراد قوات التأمين الوافدين لتأمين العملية الانتخابية وتوفير كافة سبل الإعاشة لهم بما يضمن انتظام سير العملية الانتخابية للظهور بالشكل الحضاري للمحافظة.

وعلى مستوى الوحدات المحلية، أوضح المحافظ بأنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة والتأكد من مدى جاهزية المقرات الانتخابية من الناحية الأمنية وكذا توفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية وأماكن انتظار لائقة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والسيدات بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم، مع الاستمرار في تطهير ورش المقرات بصفة مستمرة والالتزام بالمسافات البينية للحد من انتشار فيروس كورونا بين المواطنين أثناء المشاركة في الانتخابات.

وأضاف محافظ المنوفية بأنه تم تدشين مبادرة "اعرف لجنتك" الانتخابية على مستوى الوحدات المحلية بنطاق المحافظة لتوفير بيانات الناخبين من حيث أرقام وأماكن اللجان الخاصة بهم لمساعدتهم علي أداء واجبهم الانتخابي في الاقتراع.

كما تم ربط غرف العمليات الفرعية بكافة مراكز المدن ومديريات الخدمات بغرفة العمليات المركزية للمحافظة لسرعة تداول المعلومات وتلقي الشكاوي والتنسيق مع مديرية الأمن في هذا الشأن، ورفع درجة الاستعداد التام بكافة المستشفيات وعمل خطة للطوارئ وتوزيع وحدات الإسعاف بدائرة المحافظة على المقرات الانتخابية للتعامل الفوري في حالة حدوث طوارئ مفاجئة.

يذكر أن محافظة المنوفية استعدت بتجهيز 515 مقرا انتخابيا ولجنة عامة و619 لجنة فرعية، وتستقبل اللجان الانتخابية 2 مليون و688 ألف 280 ناخب على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم.