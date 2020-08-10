القليوبية تعلن الطوارئ قبل ساعات من انتخابات الشيوخ

قال اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية: إن المحافظة اتخذت كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا خلال سير عملية انتخابات مجلس الشيوخ المقرر إجراؤها غدًا الثلاثاء وبعد غدٍ الأربعاء، وذلك عن طريق تطبيق التباعد الاجتماعى بين الناخبين، والتزام الجميع بإرتداء الكمامات أثناء الإدلاء بأصواتهم.

وأوضح الهجان، أنه تم تجهيز 689 لجنة فرعية موزعة على 532 مقرًا انتخابيًا، وتواجد طبيب وممرضة بكل لجنة، وتوفير أدوات طبية ومطهرات باللجان، مشيرًا إلى أن عدد من لهم حق التصويت بالمحافظة يقدر بـ3 مليون و255 ألف ناخب.

وأهاب المحافظ، بجموع المواطنين بالخروج الى صناديق الاقتراع للتعبير عن آرائهم والمشاركة السياسية.

وفي السياق ذاته؛ أنهت مديرية الأمن بالقليوبية، بإشراف اللواء فخر الدين العربي، مدير الأمن، إجراءات تطبيق خطة أمنية محكمة، حيث تم تكثيف الدوريات الأمنية الثابتة والمتحركة ونشر أفراد أمن سريين بمحيط اللجان لتأمين المواطنين خلال عملية التصويت.

كما أنهت المحافظة تجهيز مقر اللجنة العليا لانتخابات الشيوخ باستاد بنها الرياضي؛ حيث تم تجهيز الاستاد إداريًا وتوفير بوابات للتعقيم علي البوابات الرئيسية والفرعية وتوفير مصدر كهرباء بديل في حالة انقطاع التيار وأجهزة التكييف.

وأكد محافظ القليوبية، تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل الاستاد، والذي يستخدم لتسليم المظاريف للجان الفرعية وإجراء عملية فرز أصوات الناخبين، بعد الانتهاء من العملية الانتخابية، والتأكد من سلامة مداخل المقرات وتوافر اشتراطات الوقاية والصحة والسلامة.