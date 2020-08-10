رئيس جمعية مصر فرنسا 2000: البريد وفر علينا الكثير أثناء التصويت في "الشيوخ"

انطلقت عملية التصويت لليوم الثاني في انتخابات مجلس الشيوخ، للمصريين في الخارج، والمقرر إجراؤها في الخارج يومي الأحد والإثنين 9 و10 أغسطس الحالي، من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، على أن تكون مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، آخر المناطق الانتخابية، وفقا لفروق التوقيت العالمية.

وقال خالد شقير، رئيس جمعية مصر فرنسا 2000، إن التصويت عن بعد من خلال طريق البريد يعد فكرة رائعة، نظرا لأنه وفر الكثير من الجهد والوقت، حيث إن المدن في فرنسا متباعدة عن باريس مثل ليون وموناكو.

وأضاف شقير في اتصال هاتفي لـ"الوطن": "البريد السريع سمح لأبناء الجالية المصرية في فرنسا التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ وسيتيح الفرصة لتصويت الجاليات المصرية في الخارج في الاستحقاقات الدستورية القادمة".

وتابع: "من الواجب الإشادة بجهود وزارتي الهجرة والخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات والسفارة المصرية في باريس والقنصلية في جنوب فرنسا، لتسهيل عملية التصويت على المواطنين المصريين المقيمين في فرنسا، إضافة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يؤكد دوما أن الدولة المصرية ومؤسساتها تفكر وتخطط من أجل الجاليات المصرية في الخارج".

واختتم شقير حديثه لـ"الوطن": "اقترح أن تساعد الجمعيات الأهلية ويكون لها دور في التصويت بالبريد في الاستحقاقات القادمة، من خلال التوعية والرد على الاستفسارات ولا يقتصر هذا الدور على وزارتي الهجرة والخارجية بل من المفترض أن تساعد هذه الجمعيات مؤسسات الدولة في الأحداث الكبيرة ومنها انتخابات مجلس الشيوخ".

ونص القرار رقم 49 لسنة 2020، للهيئة الوطنية للانتخابات، على تحديد عدد لجان الانتخاب بالخارج، ومقارها بسفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية، بالدول المختلفة والبالغ عددها 141 لجنة في 124 دولة.