السكة الحديد: دورات تدريبية لسائقي القطارات لقيادة الجرارات الجديدة

أكد المهندس سامي عبدالتواب، نائب رئيس هيئة السكة الحديد لقطاع المسافات، أن الهيئة عقدت العديد من الدورات التدريبية لسائقي القطارات لمعرفتهم بكيفية قيادة الجرارات الأمريكية الجديدة، التي تم توريدها للهيئة خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أنه تم تقسيم السائقين لمجموعات لحضور الدورات التدريبية، ومن ثم قيادة الجرارات الأمريكية الجديدة.

وقال عبدالتواب، لـ"الوطن"، إن هذه الدورات التدريبية تنشيطية لجميع سائقي القطارات، كما يتم في هذه الدورات تعريف السائقين بكيفية قيادة الجرارات الجديدة والتعامل معها، لافتا إلى أن الهيئة قامت في 27 أكتوبر 2019، بتصنيع أول جهاز محاكاة محلى لتدريب سائقي القطارات لمواجهة الحوادث، حيث إن الجهاز عبارة عن كابينة قيادة تجعل السائق يحاكي الواقع ويتم من خلاله تدريب السائق على كل الظروف التي يمكن أن تواجهه خلال قيادته للقطار.

وأضاف عبدالتواب، بأن فريقاً من مهندسي هيئة السكة الحديد هم من قاموا بتصنيع أول جهاز محاكاة محلي لتدريب سائقي القطارات لمواجهة الحوادث والكوارث، مشيرا إلى أن الجهاز وضع في مركز تدريب السائقين التابع للهيئة بطنطا من أجل تدريب السائقين الجدد وإعطاء الدورات التدريبية الدورية للسائقين القدامي، منوها بأن الهيئة تمتلك مركزا لأجهزة المحاكاة الخاصة بتدريب سائقي القطارات، حيث يضم أجهزة محاكاة لكل أنواع الجرارات العاملة على خطوط السكة الحديد ابتداء من الجرارات الأمريكية حتى الجرارات الألمانية.

وأشار إلى أن أجهزة المحاكاة الموجودة في مركز تدريب وردان بالجيزة تم شراؤها واستيرادها من الخارج وتحديدا من أمريكا ضمن خطة تطوير المركز التي بدأت في عام 2005 وانتهى تنفيذها في 2010، قائلا: "مليون دولار تكلفة شراء أي جهاز محاكاة لتدريب السائقين لمواجهة الحوادث"، موضحا أنه سيتم تدريب السائقين على جهاز المحاكاة سواء الجدد قبل تعيينهم أو خلال ترقيتهم من مساعد سائق إلى سائق أو حتى السائقين القدامى الذين يحصلون على دورات تدريبية وتنشيطية.