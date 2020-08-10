الهجرة: اهتمام المصريين في الخارج بالتصويت يؤكد أهمية انتخابات الشيوخ

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إنّه رغم الظروف التي يمر بها العالم من تفشي فيروس كورونا، إلا أنّ مصر لم تتوقف عن إجراء انتخابات مجلس الشيوخ، وأشادت بجهود الدولة في تطبيق الإجراءات الاحترازية بشكل جيد، مؤكدة أنّ الدولة مستعدة لانتخابات مجلس النواب.

وأضاف مكرم، خلال لقائها على فضائية إكسترا نيوز، أنّ أبرز قنوات الاتصال بين المصريين في الخارج وغرفة عمليات وزارة الهجرة هي من خلال واتس آب، الرسائل، الخطوط الساخنة، والبريد الإلكتروني، وهواتف فريق عمل الوزارة مع المصريين في الخارج، الكيانات المصرية، ورؤساء الجاليات.

ووجّهت الوزيرة، الشكر للجاليات في الخارج على جهودهم وتشجيعهم للمصريين في الخارج للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، واليوم بدأنا تلقي بعض الصور لبعض المصريين الذين ذهبوا لمكاتب البريد لنشر الصورة الوطنية بعدما حرموا من صور الوقوف أمام مقر البعثات الدبلوماسية بالأعلام المصرية، مؤكدة أنّنا نستطيع الوصول للمصريين في الخارج بكل الطرق والرد على استفساراتهم.

وتابعت، أنّ كل الاستفسارات من كل أنحاء العالم، لكن المنطقة العربية هي الأكثر لأن الكتلة التصويتية الأكبر في المنطقة العربية وكثرة الاستفسارات تعطي مؤشرا بأنّ المصريين مهتمين جدا بهذه الانتخابات حتى إذا لم يتمكنوا من المشاركة.