"الناظر" ينفي تعرض مصر لموجة ثانية من كورونا

قال الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقا، إنّ هناك بعض المواطنين يعملون على نشر الشائعات عبر السوشيال ميديا منذ بداية أزمة كورونا، ما يتسبب في إثارة القلق والذعر في نفوس المواطنين.

وأضاف الناظر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنّه من بين الشائعات، أنّ الموجة الثانية لفيروس كورونا بدأت في مصر، متابعاً: "العالم كله حتى الآن في الموجة الأولى من الفيروس، ومصر في نهاية الموجة الأولى، والموجة الثانية ستكون في الشتاء المقبل".

وتابع أنّ أي حديث الآن عن تعرض مصر لموجة ثانية من فيروس كورونا، غير علمي ولا أساس له من الصحة، وحال عدم التزام المواطنين بارتداء الكمامة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة سينتشر الفيروس مرة أخرى.