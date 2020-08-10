بعد 28 يوما من العمل المتواصل.. تكريم مسؤولي مكافحة العدوى بعزل قنا

كرم الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام للعزل الصحي، يرافقه الدكتور محمد عبد المعطي، نائب مدير المستشفى، الدكتورة فريال أحمد علي والدكتورة رشا شحات عبد القادر، مسؤولي مكافحة العدوى بالمستشفى، لتفانيهم واستمرارهم فى العمل 28 يومًا دون إنقطاع داخل العزل؛ كما تم تكريم علاء الهراس، مشرف تمريض بوحدة العناية المركزة.

وأكد الديب، أن مثل هؤلاء العاملين يعطوننا القدوة والمثل لما تحتاجه مصر من أبنائها المخلصين التي تستحق منا جميعًا الجدية والإخلاص وإنكار الذات.

ومن جانبه قدم مسؤولا مكافحة العدوى، شكرهم لمدير المستشفى على اهتمامه بتكريمهم، مؤكدين استمرارهم في بذل مزيد من الجهد لتحقيق أعلى الأداء في عملهم.

كما قدم الديب، شكره وتقديره للطاقم الطبي داخل مستشفى قنا العام للعزل الصحي على مجهودتهم الكبيرة من أطباء وتمريض وأشعة ومعمل و جميع العاملين بالمستشفى.