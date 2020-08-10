صحة جنوب سيناء تعلن حالة الطوارئ استعدادا لانتخابات الشيوخ

قال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء: إنه تم رفع حالة الطوارئ القصوى بكافة الوحدات والمستشفيات والمراكز الطبية المختلفة على مستوى المحافظة، استعدادًا لانتخابات مجلس الشيوخ، لافتًا إلى استمرار ورفع حالة الطوارئ حتى الانتهاء من الانتخابات.

وأكد رخا، أنه تم الانتهاء من أعمال رش وتطهير مقار اللجان الانتخابية بكافة مدن المحافظة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس "كورونا " المستجد.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، أنه تم تجهيز 15 فريق طبي داخل مقار اللجان الانتخابية، وفرق للإسعاف والطوارئ خارج اللجان الانتخابية بكافة مدن المحافظة، لتقديم كافة الخدمات الطبية ولإسعافيه اللازمة للناخبين خلال فترة الانتخابات.

ودعا وكيل الوزارة مواطني المحافظة والعاملين بصحة جنوب سيناء، للمشاركة الإيجابية في العرس الانتخابي، والخروج لمقار اللجان والتصويت لاختيار من يمثلهم بمجلس الشيوخ.

وأهاب بالناخبين المترددين على اللجان الانتخابية إرتداء الكمامات الواقية، والالتزام بالتباعد الاجتماعي والمسافات الآمنة، لمنع انتشار العدوى.

جدير بالذكر أن انتخابات الشيوخ بجنوب سيناء، تشهد تنافسًا بين 5 مرشحين، وعدد أصوات الناخبين بها يصل إلى 89747 ناخبًا وناخبة، موزعين علي 15 مقرًا انتخابيًا، بإجمالي 18 لجنة فرعية بمدن المحافظة التسع.