رئيس الوطنية للانتخابات: قاض على كل صندوق بـ"الشيوخ"

أكد المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن انتخابات مجلس الشيوخ ستجرى بشفافية ونزاهة كاملة.

وأضاف "لاشين"، في حوار خاص لـ"الوطن" يُنشر في عددها الصادر صباح غدٍ الإثنين، أن تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات من الشخصيات القضائية المشهود لهم بالحيدة والنزاهة والكفاءة، نحن حريصون على إخراج العملية الانتخابية فى صورة تعكس الوجه الحضارى لمصر أمام دول العالم، من خلال الالتزام بمعايير الشفافية والنزاهة.

وأشار إلى وجود إشراف قضائي كامل على الانتخابات، بحيث يوجد قاض على كل صندوق، والضمانة الأكبر هي أن قرارات الهيئة غير محصنة من رقابة القضاء، ويجوز الطعن عليها أمام مجلس الدولة بما فيها نتيجة الانتخابات ذاتها عقب إعلانها.