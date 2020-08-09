رئيس "الوطنية للانتخابات": لن نستخدم "الحبر الفوسفوري" في "الشيوخ"

قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الحبر الفسفوري لن يتم استخدامه في انتخابات مجلس الشيوخ، مضيفاً: "يتم استخدامه في الاستفتاءات وفي انتخابات الرئاسة، بسبب وجود نص قانوني يسمح بتصويت الوافدين، بينما حضور الناخب والتوقيع في انتخابات مجلس الشيوخ دليل على حضوره وأنه أدلى بصوته".

وأضاف "لاشين"، في حوار خاص لـ"الوطن" يُنشر في عددها الصادر صباح غد الإثنين، أن القانون نظّم طريقة إدلاء الناخب بصوته، فكل ناخب يحمل بطاقة رقم قومى، وكل شخص له لجنة محددة يُدلى فيها بصوته، وعند دخول الناخب إلى اللجنة الانتخابية يقوم بتسليم بطاقته لأمين اللجنة، ويقوم أمين اللجنة بمطابقة الرقم القومي باسم الناخب في الكشف المعد لذلك.

وتابع: "وبعد الإدلاء بصوته يقوم الناخب بالتوقيع أمام اسمه، كما أن أمين اللجنة يقوم هو الآخر بالتوقيع بجواره، وهذا دليل على أن الناخب حضر بالفعل".