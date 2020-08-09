"الوطنية للانتخابات": إعلان نتيجة "الشيوخ" بحد أقصى 19 أغسطس

قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه سيتم فرز الأصوات في اللجان الفرعية بانتخابات مجلس الشيوخ عقب انتهاء التصويت في حضور مندوبي المرشحين، لكنها ليست جهة إعلان نتائج.

وأضاف "لاشين"، في حوار خاص لـ"الوطن" يُنشر في عددها الصادر صباح غداً الإثنين، أنه سيتم إعلان حصر عددي بالأصوات فقط وليس نتيجة رسمية، ويتم تسليم أوراق الانتخابات والحصر العددي إلى اللجان العامة التي تقوم بمراجعتها، ثم تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات المراجعة النهائية وإعلان النتيجة رسمياً بحد أقصى 19 أغسطس الجاري، بعد الفصل في التظلمات على قرارات اللجان العامة إن وجدت.

وأشار إلى أنه سيتم السماح لوسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني بحضور عمليات الفرز بما لا يخل بالنظام داخل اللجنة.